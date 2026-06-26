宇多田ヒカルが、オフィシャルYouTubeチャンネル内で楽しめるYouTubeの“ステーション（Station）”機能の実装、同ページのオープンを発表した。この“ステーション”機能では、宇多田ヒカルの映像コンテンツが24時間リアルタイムで視聴することが可能となっており、同時接続中の他のリスナーとチャット欄にてコミュニケーションを取ることもできるという。新たな機能であるYouTubeの“ステーション”機能をぜひ、体感してほしい。