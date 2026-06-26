岡山市北区・牟佐大久保ひまわり畑 JR西日本は「ふるさとおこしプロジェクト」の一環で岡山の魅力ある場所を紹介しています。 JR津山線の牧山駅（岡山市北区）から徒歩約5分のところに「牟佐大久保ひまわり畑」があります。JR西日本は、ひまわりが見頃を迎える2026年7月25日の26日、牧山駅の利用客にオリジナルの缶バッジとひまわりの種を1日100セットプレゼントします。 「牟佐大久保ひまわり畑」は2018年の西日本豪雨