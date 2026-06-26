サッカーワールドカップでグループステージ突破を決めた日本代表。大分県内からも歓喜の声が上がりました。 【写真を見る】サッカーW杯「有休、仕事より応援しないと！」大分のサポーターも熱狂日本3大会連続決勝トーナメント進出 （伊勢崇志記者）「大分市内のスポーツ観戦ができるパブです。まだキックオフ前ですが店内はサポーターの熱気で溢れていま