サッカーワールドカップでグループステージ突破を決めた日本代表。大分県内からも歓喜の声が上がりました。

【写真を見る】サッカーW杯「有休、仕事より応援しないと！」 大分のサポーターも熱狂 日本3大会連続決勝トーナメント進出

（伊勢崇志記者）「大分市内のスポーツ観戦ができるパブです。まだキックオフ前ですが店内はサポーターの熱気で溢れています」

スウェーデンと激突した日本。大分市のパブでは100人以上のサポーターが熱い声援を送りました。

（伊勢記者）「みなさんきょうお仕事は？」

（サポーター）

「有給でやらせていただいています。仕事より応援しないと！この国を背負って戦ってくれてるんで」

「きょうは2対1で日本が勝つと思います。ニッポン頑張れ！」

日本は後半11分に前田大然のゴールで先制。その後追いつかれましたが、スウェーデンの猛攻をGK鈴木彩艶のファインセーブなどでしのぎます。

結局1対1で引き分け、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。

（サポーター）「本当は勝ってほしかったけど、引き分けで決勝トーナメントに進出できるので次も楽しみにしています」

「ブラジルも勝つぞー！おー！」