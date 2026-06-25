6月24日、写真家の下村一喜氏が自身のInstagramを更新。女優・常盤貴子を撮影した写真を公開し、その変わらぬ美貌に注目が集まっている。【写真】「これぞ、常盤貴子！」美しい“脚線美”を披露する常盤貴子目を引いた常盤貴子のブラックスーツ投稿された写真は、画家・金子國義氏の作品世界を7月発売の美容誌『美ST』（光文社）の誌面で表現したもの。下村氏は全3パターンのカットを公開し、常盤はそれぞれ異なる衣装を披露し