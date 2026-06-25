ポケモンを使った能登への観光誘致。25日は石川県志賀町の「世界一長いベンチ」で、ポケモンと一緒に写真を撮影できるフォトスポットが披露されました。石川県志賀町の増穂浦海岸にある｢世界一長いベンチ」で出迎えてくれるのは、縦・横2.4メートルのボードとピカチュウのモニュメント。■志賀町・稲岡 健太郎 町長：「ポケモンの持つ世界観と、私たちの誇る『世界一長いベンチ』が融合した唯一無二のフォトスポットと