きょう25日（木）からあす26日（金）にかけて、西日本から東日本や南西諸島では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。沖縄と奄美では、あすは暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波に警戒してください。西日本では、あすにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。北日本は、きょうは次第に雲が広がり、あすは雨や雷雨となる所があるでしょう。なお、台風7号は今後も沖縄の南を北上し、台風8号はフィリピンの東を