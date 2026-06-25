中区で起きた路面電車の事故で、警察は電車を運転していた６０代の男を書類送検しました。 去年５月、中区紙屋町で路面電車が横断歩道を渡っていた２人をはねる事故がありました。 この事故で観光で訪れていた８０代のスイス人男性が意識不明の重体で搬送されましたが、その後死亡し７０代の女性も胸の骨を折るなどのけがをしました。 警察はその後任意での捜査を続け、１７日に電車を運転していた６０代の男を業務上過失致