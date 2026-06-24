OpenAIと半導体大手のBroadcomは6月24日、両社が共同開発したAIチップ「Jalapeño（ハラペーニョ）」を発表した。OpenAIにとって初の自社設計チップで、大規模言語モデル（LLM）の「推論」処理に特化したアクセラレーター（演算処理装置）となる。 参考：Slackで「Claude」をチーム共有できる新機能「Claude Tag」登場チャットから「@Claude」と打つだけ 推論とは、学習済みのAIが実際に質問