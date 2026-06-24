7月7日の七夕を前に、子どもたちが願いを込めた短冊を飾り付けた電車が6月24日から運行をスタートしました。6月24日から運行が始まったのは、願い事が書かれた短冊を車内に飾り付けた「七夕電車」です。とさでん交通では、毎年七夕にあわせて路面電車の利用客に伝統文化を感じ、公共交通を身近に利用してもらおうと「七夕電車」を企画していて、2026年で5回目です。24日は、高知市の桟橋車庫で潮江第二双葉園の年長児14人が