長井市の園児たちが24日、「みそ」の仕込み作業を体験しました。仕込んだ「みそ」は半年ほど熟成し、園児たちが給食で味わうということです。この取り組みは、子どもたちへの食育の一環として長井市などが毎年行っているもので、24日は、市内の児童センターなどに通う年長の園児あわせて26人が参加しました。豆を試食「ジャガイモだ～ジャガイモの味する～」園児らは事前に茹でられた大豆を試食した後、袋に入っ