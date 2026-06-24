セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「しあわせ食感」シリーズの新商品「とろ生食感チーズケーキ」を6月30日に発売開始します。【画像】セブン−イレブンの“新商品”がおいしそう！バゲットサンドも！新商品は、人気定番商品を従来比、総重量約1.2倍にボリュームアップ。2種類のクリームチーズを使い、濃厚なのにさっぱりとした味わいにしたことで、満足感がありながらも食べやすい仕立てになっているという