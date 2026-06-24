開催：2026.6.24 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 0 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が24日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとブリュワーズが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。 6回表、5番 ジェーク・バウアーズ