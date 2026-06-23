中国新聞網によると、韓国の主流メディア・韓国放送公社（KBS）は先ごろ、「中国が『グリーンの万里の長城』を建設して、砂漠化と戦う」というタイトルで、「三北」（西北、華北、東北）防護林プロジェクトについて報道し、「素晴らしい」「これがグリーンの万里の長城」という声が寄せられるなど、韓国のネットユーザーの間で大きな話題となっている。KBSの報道は冒頭で、「中国は現在、スケールの大きなもう一つの『万里の長城』