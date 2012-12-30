『Tizen』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
GIGAZINE（ギガジン）
プレジデントオンライン
発売当初、インドで「アプリが少なすぎてヤバイ」などと酷評されていた
サーチナ
発売延期だが開発者らは、実際に発売されれば成功を収めるものと信じている
Tizen OSとは、サムスンが中心となって開発されたモバイル向けOS
ギズモード・ジャパン
未だにガラケーという人は、仕事の都合など、明確な目的がある人がほとんどだったそう
エスマックス
13年通期のスマホ出荷台数は前年度を0.6％増の2990万台としている
マイナビニュース
反iPhone派の異動と特定メーカーの優遇施策が社内であったとのこと
BUZZAP！
Android開発者に強力なサポート体制を整えていることを強調
XperiaA SO-04Eを110万台、GALAXYS4 SC-04Eを55万台販売したと発表
Tizenの中核的存在だったサムスンが開発プロジェクトから抜けたため
IT系ニュースサイトが伝えたもので、Intelで働く人から映像が送られてきたという
「魅力的な機種」と検討はしているが、現時点で具体的な進展がないことを示唆
Tizenはアプリ開発が容易で、また端末の低価格化にも期待されているOS
「(iPhone導入で他社と)互角になると思う。その時が本当の勝負になる」とコメント
Tizenは、困難だったキャリア独自サービスの提供を前提に開発されているのが特長