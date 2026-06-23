（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦 氏）さあ、ここからは藤井貴彦の「静岡目線」です。この映像をたくさんご覧になったと思いますけれども、先週の金曜日ですか、これ東京の小学校なんですが、火災が起きました。小学校から火災が起きるというのは…この映像を見ただけで親御さんたちは本当に心配になると思いますが、実は煙が出ているところに｢ひさし｣が目の前にあるんです