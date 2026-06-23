回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを 6月26日から期間限定で実施します。くら寿司と「PEANUTS」のコラボは、今回が初めて。【画像】パッケージもこってる！スヌーピー、ウッドストック、チャーリーも！かわいすぎる全グッズをチェックコラボでは、スヌーピーの好物の一つ「ピザ」を