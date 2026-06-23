回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを 6月26日から期間限定で実施します。くら寿司と「PEANUTS」のコラボは、今回が初めて。

【画像】パッケージもこってる！ スヌーピー、ウッドストック、チャーリーも！ かわいすぎる全グッズをチェック

コラボでは、スヌーピーの好物の一つ「ピザ」を再現した「スヌーピーのミニピザまん」（250円、以下、税込み）、スヌーピーのモノトーンカラーをインスパイアした「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」（430円）、スヌーピーとウッドストックの“仲良しカラー”をイメージした「スヌーピーの仲良しコーラフロート」（550円）といったコラボメニュー3種が登場。コラボメニューには、オリジナルステッカー（全20種）が付属。1品オーダーするごとに、ランダムで1枚付属します。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、スヌーピーやチャーリー・ブラウン、ルーシー、ライナスらがデザインされた「缶バッジ」（全20種）のほか、「クリアキーホルダー（全5種）、「マスキングテープ」（全5種）がもらえます。

3000円の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンでは、「ノート」（全4種）がプレゼント。第3弾まで実施され、7月10日からの第2弾では、「クリアファイル」（全4種）、6月12日からの第3弾では「寿司皿」（全4種）がそれぞれもらえます。

また、東京・グローバル旗艦店 原宿、大阪・グローバル旗艦店 なんばパークスサウスの2店舗限定で特別な店内装飾も実施。フォトスポットも設置されます。

※価格は店舗によって異なります。