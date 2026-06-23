24日（水）は梅雨前線が九州付近に停滞する見込みです。西日本では広い範囲で雨が降り、九州や四国では雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ場所で降り続いた場合は、警報級の大雨となる可能性がありますので、最新の情報を確認するようにしてください。東海から関東は雲が広がりやすく、にわか雨の所もあるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、沖縄でもにわか雨の所がありそうで