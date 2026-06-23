日本選手1年目の本塁打数は歴代4位に浮上【MLB】Bジェイズ 4ー2 アストロズ（日本時間23日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦で2試合連発となる17号本塁打を放つなど、3打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。試合後にMLB公式X（旧ツイッター）が投稿した岡本の“1枚”に対し、日米のファンから称賛の声が殺到している。岡本は「5番・三塁」で先発出場し、2回の第1打