日本選手1年目の本塁打数は歴代4位に浮上

【MLB】Bジェイズ 4ー2 アストロズ（日本時間23日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦で2試合連発となる17号本塁打を放つなど、3打数2安打1打点の活躍で勝利に貢献した。試合後にMLB公式X（旧ツイッター）が投稿した岡本の“1枚”に対し、日米のファンから称賛の声が殺到している。

岡本は「5番・三塁」で先発出場し、2回の第1打席で豪快なアーチを描いた。好投手ブラウンに対し、フルカウントからの6球目、高めに浮いたシンカーを完璧に振り抜く。打球速度101.9マイル（約164キロ）、飛距離388フィート（約118.3メートル）、角度23度の一発は左翼席へ飛び込む同点弾となり、本拠地を熱狂させた。

この一発は、20日（同21日）のカブス戦で放った勝ち越し16号3ランに続く2試合連続アーチとなった。さらに、日本選手のメジャー1年目における本塁打数において、2003年に松井秀喜（ヤンキース）が記録した16本を抜き、単独で歴代4位に浮上するメモリアルなアーチでもあった。試合も4-2で勝利を収めている。

チームの勝利後、MLB公式はスコアとともに「OKAMOTO 7」と記された背中が際立つ写真を投稿した。決勝点は7回にマイルズ・ストロー外野手が放った犠飛だった。8回に犠飛を放ったアレハンドロ・カーク捕手が試合後のグラウンドでのインタビューに呼ばれた。それでも、試合の印象的な場面に選ばれたのは岡本の17号だったようだ。

背中越しでもオーラ溢れる1枚に、称賛の声が送られた。海外ファンからは「彼は文字通り止められない」「オカモトが絶好調だ」「見るのが大好きだ」「彼はオールスター・ゲームに値する」「スバラシイ」と絶賛が相次ぎ、日本のファンからも「頼もし過ぎる背中」「ついに公式に来たぜ岡本和真」「凄いな」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）