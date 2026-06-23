川勝前知事の時代から長年議論され、静岡県内での工事が行われてこなかったリニアについて大きな動きが…。鈴木知事が、早ければ7月にも着工を容認する可能性があることが分かったのです。関係者によりますと、県はリニア静岡工区の着工に必要となる「自然環境保全協定」を、早ければ7月にもJR東海との間で結ぶ方向で調整に入ったということです。協定の締結は事実上、着工を容認するものです。23日の県議会で、今後の見通しについ