松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日から数量限定で販売中です。同月22日、同チェーンの公式「X」アカウントが、間もなく販売終了となることを伝えました。【画像】松屋の「シュクメルリ」在庫はあとどのくらい？松屋＆松のやの全ラインアップを見る（11枚）松屋の「シュクメルリ」が売り切れ間近「シュクメルリ」は、“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”とも呼ばれる、鶏肉