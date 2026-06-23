松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日から数量限定で販売中です。同月22日、同チェーンの公式「X」アカウントが、間もなく販売終了となることを伝えました。

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松屋の「シュクメルリ」が売り切れ間近

「シュクメルリ」は、“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”とも呼ばれる、鶏肉をニンニクの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。

松屋の「シュクメルリ」は日本のご飯に合うようにこだわって開発されたソースと、甘味のあるサツマイモ、“とろ〜りチーズ”、ジューシーなチキンが楽しめます。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズが付き、ご飯と混ぜてドリア風としても味わえます。

公式アカウントは、「まだの方、急いで松屋へ！！もう食べた方、急いで最後のもう一食を！！」と呼び掛けています。投稿された画像には「全国の在庫あと平均2日分」「店舗ごとに在庫変動中」「売り切れていたらごめんなさい」と書かれています。

今回、創業60周年を記念して、世界中の松屋で同時発売。松屋のほか、とんかつ専門店「松のや」にて「シュクメルリロースかつ定食」と「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」が発売中です。

SNS上では、「サツマイモのやわらかな甘さ大好き」「シュクメルリロースカツも、シュクメルリ追いチーズもおいしかったです」「ニンニク効いててうまー」「不思議とクセになる」「ニンニク好きにはたまらん味！体力がつく味！」「ニンニクがガツンと効いたホワイトソースが米に合う！甘いサツマイモが不思議なアクセント」と絶賛する声が上がっています。

販売終了が近づいていることについて、「え、売り切れ早すぎる」「何ですって！一回でも食べられたのは幸運だったのかも」「今日行ったら完売だった」「えっ、やだやだ！まだ食べてないよ〜」「マジで終わらないで…」「販売終了したらシュクメルリロスになりそう」と嘆くコメントも見られます。

