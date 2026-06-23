「鬼武者」新作や「DD2DR」などの最新情報公開！ 「カプコンスポットライト」が6月26日配信ナレーターは声優の子安武人さん
カプコンは、番組「カプコンスポットライト」を同社YouTubeチャンネルにて6月26日6時より配信する。放送時間は30分。
本番組は、同社の最新情報を公開するスペシャルイベント。3月13日に発売された「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」、9月25日発売予定の「鬼武者 Way of the Sword」、10月9日発売予定の大型拡張DLC「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」の情報が公開される。
番組のナレーターは声優の子安武人さんが担当する。さらに、多数の配信者によるミラー配信も実施決定。兄者弟者、おついちTube、なべぞーチャンネルなど21チャンネルに加え、「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も行なわれる。
また、番組の配信を記念してAmazonギフトカード3,000円分が抽選で合計10名に当たるキャンペーンも6月23日より6月29日13時まで開催中。CAPCOM公式Xアカウント(@capcom_official)をフォローし、当該投稿をリポストすることで応募できる。
□「カプコンスポットライト」【＜予告編＞カプコン最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト｜2026.6.26」配信！】
子安武人さん
ミラー配信者一覧（五十音順、敬称略）兄者弟者
□https://www.youtube.com/@norunine
天川はの/AmakawaHano
□https://www.youtube.com/@amakawa_hano
Oga Ch.荒咬オウガ
□https://www.youtube.com/@AragamiOga
おついちTube
□https://www.youtube.com/@otsuichi
カニカマ
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
□https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
ガンサーの抹茶
□https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
ギン
□https://www.youtube.com/@ginjogames
Koyori ch. 博衣こより - holoX -
□https://www.youtube.com/@HakuiKoyori
ごりらぱんてぃ
□https://www.youtube.com/@gorillapanty
桜ころみん coromin Ch
□https://www.youtube.com/@coromin
獅子神レオナ/レオナちゃんねる
□https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami
タカティン
□https://www.youtube.com/@takatexin
たきえい
□https://www.youtube.com/@Takiei
茶々茶(chachacha)
□https://youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg?si=oHcoOirPmn4OqlRd
なべぞーチャンネル
□https://www.youtube.com/@nabezounko
ハニワ
□https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri
マンボウとキリンのモンハン実況
□https://www.youtube.com/@ManboutoKirin
皆で一緒にモンハンライフ
□https://youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw?si=LTbMLUSvt9z_fw4u
よしなま
□https://www.youtube.com/@yoshinama0130
Ran Channel / 日ノ隈らん
□https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma
Riel Ch. 桃園りえる
□https://www.youtube.com/@riel_momozono
ミラー配信者一覧
「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバー
🫧「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーン開催！🫧- CAPCOM公式 (@capcom_official) June 23, 2026
Amazonギフトカード3,000円分が抽選で10名様に当たる！🎁
6月26日(金)朝6:00～の配信をみんなで楽しもう！☀️
🔽参加方法🔽
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②本ポストをリポスト
📅締切：6月29日（月）13:00まで#CapcomSpotlight pic.twitter.com/sQMwKtiULK
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