カプコンスポットライト】 6月26日6時 配信開始

　カプコンは、番組「カプコンスポットライト」を同社YouTubeチャンネルにて6月26日6時より配信する。放送時間は30分。

　本番組は、同社の最新情報を公開するスペシャルイベント。3月13日に発売された「モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～」、9月25日発売予定の「鬼武者 Way of the Sword」、10月9日発売予定の大型拡張DLC「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」の情報が公開される。

　番組のナレーターは声優の子安武人さんが担当する。さらに、多数の配信者によるミラー配信も実施決定。兄者弟者、おついちTube、なべぞーチャンネルなど21チャンネルに加え、「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も行なわれる。

　また、番組の配信を記念してAmazonギフトカード3,000円分が抽選で合計10名に当たるキャンペーンも6月23日より6月29日13時まで開催中。CAPCOM公式Xアカウント(@capcom_official)をフォローし、当該投稿をリポストすることで応募できる。

□「カプコンスポットライト」

【＜予告編＞カプコン最新情報をお届けするデジタルイベントカプコンスポットライト｜2026.6.26」配信！】

子安武人さん

ミラー配信者一覧（五十音順、敬称略）

兄者弟者

□https://www.youtube.com/@norunine

天川はの/AmakawaHano

□https://www.youtube.com/@amakawa_hano

Oga Ch.荒咬オウガ

□https://www.youtube.com/@AragamiOga

おついちTube

□https://www.youtube.com/@otsuichi

カニカマ
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda

□https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda

ガンサーの抹茶

□https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

ギン

□https://www.youtube.com/@ginjogames

Koyori ch. 博衣こより - holoX -

□https://www.youtube.com/@HakuiKoyori

ごりらぱんてぃ

□https://www.youtube.com/@gorillapanty

桜ころみん coromin Ch

□https://www.youtube.com/@coromin

獅子神レオナ/レオナちゃんねる

□https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

タカティン

□https://www.youtube.com/@takatexin

たきえい

□https://www.youtube.com/@Takiei

茶々茶(chachacha)

□https://youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg?si=oHcoOirPmn4OqlRd

なべぞーチャンネル

□https://www.youtube.com/@nabezounko

ハニワ

□https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri

マンボウとキリンのモンハン実況

□https://www.youtube.com/@ManboutoKirin

皆で一緒にモンハンライフ

□https://youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw?si=LTbMLUSvt9z_fw4u

よしなま

□https://www.youtube.com/@yoshinama0130

Ran Channel / 日ノ隈らん

□https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma

Riel Ch. 桃園りえる

□https://www.youtube.com/@riel_momozono

ミラー配信者一覧

「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバー

(C)CAPCOM