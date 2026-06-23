タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月23日、放送されます。今回は、埼玉県入間市にある飲食店が登場します。【画像】カレーライスは“米の島”…こんなカレー見たことないよ…漫画のような“米大盛りご飯”焼肉定食も！同店は、客が「えぐいね」「すごいね」という言葉を漏らすほどの“山盛りご飯”が特徴になってい