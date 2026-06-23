タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が6月23日、放送されます。今回は、埼玉県入間市にある飲食店が登場します。

【画像】カレーライスは“米の島”…こんなカレー見たことないよ… 漫画のような“米大盛りご飯”焼肉定食も！

同店は、客が「えぐいね」「すごいね」という言葉を漏らすほどの“山盛りご飯”が特徴になっています。女性店主が自ら「ごはん足りてますか？」とおかわりを客席に聞いて回るのも名物になっています。

メニューでは、鶏モモ肉300グラムと豚ロース肉4枚、約2合の白米、小鉢数種類、みそ汁、うどんがセットの「チキンカツ＆しょうが焼き定食」（1580円）、同じく小鉢数種類付きの「焼肉定食」（1390円）、小鉢数種類とみそ汁、うどん、サラダがセットになった「カレーライス」（1050円）などを取りそろえています。

普通盛りでも十分なボリュームのため、大盛りの注文はあまりないということですが、日替わりメニューの「ネギトロ＆しょうが焼き定食（ご飯大）」（2080円）は、豚ロース肉5枚のしょうが焼きとネギトロ、さらに約5合の白米がセットになっています。

番組では、女性店主が客に大盛りサービスを始めたきっかけや定食にうどんを付ける理由なども紹介されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、シンガー・ソングライターのGACKTさんがゲストとして出演します。