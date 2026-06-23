窓辺でみっちみちになって抱き合う2匹の猫。飼い主さんに何度注意されても、まったく意に介さない様子が「イチャイチャすな」「見せつけてくるやん」と話題を呼んでいます。記事執筆時点で69.9万再生を突破した、思わず嫉妬してしまう様子とは？

【動画：『窓辺のハンモック』を見たら、仲良しすぎる『２匹の猫』が…笑ってしまう光景】

みっちみちなふたり

TikTokアカウント「チャオちゅーる（@satuuu6）」に投稿されたのは、窓辺のハンモックでくつろぐ2匹の猫の様子。窓ガラスに取り付けられた猫用ハンモックに、ふと目をやると…。

ハマチくんとしらすくんがみっちみちに収まっていたのだそうです。しらすくんは体を窓ガラスに押し付け、ハマチくんのほうはハンモックから背中がはみ出ていますが…。どう見てもひとり用スペースのようです。

抱き合う姿がまるでカップル！？

このふたり、ただ隣に並んでいるというレベルではなかったんだとか。ハマチくんがしらすくんの肩にがっちり腕を回し、顔をぴったり寄せ合っていたそうです。ハンモックが、たちまち愛の巣へ変化していたようで…。

まるでふたりだけの幸せな時間を満喫しているかのようなその光景に、思わず「付き合ってるの？」と言いたくなってしまうのも無理はありません。しかし、吸盤で取り付けているタイプのハンモックだけに、重すぎて落ちないかと、飼い主さんはヒヤヒヤものでしょう。

注意する飼い主さん

そこで飼い主さんは「ふたりで乗るなって、何回も言ってるよね！」と注意。ふたりは「邪魔しないでよね」と言いたげな表情で、揃って飼い主さんを見つめていたんだとか。仲良しすぎるふたりに、飼い主さんも苦笑いするしかなさそうです。

このふたり、普段から寄り添っているほど仲良しなんだそう。まるでキスしているように見える場面も目撃されています。そんなハマチ・しらすコンビに新しい家族のもずくくんも加わって、3匹で仲良く過ごす姿も見られるようになったようですよ。

投稿には、「愛し合ってるんだな」「なんかぬいぐるみみたいだなぁw」「うちはキャットタワーの1番上ですがみっちみちで詰まってます」「かわいいし、睨んでるし」「でも幸せならOKです」などのコメントが多数寄せられています。

TikTokアカウント「チャオちゅーる」では、ハマチくん・しらすくん・もずくくん3匹の仲良し日常が日々投稿されています。ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「チャオちゅーる」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。