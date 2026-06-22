（高雄中央社）南部・高雄市は22日までに、友好交流協定を結ぶ東京都八王子市と両市の図書館協力に関する覚書を締結した。陳其邁（ちんきまい）高雄市長と、訪台中の初宿和夫八王子市長が署名した。双方は、これまでの教育や農産物での交流に加え、読書や文化分野でも連携を深め、友好関係を市民の日常に根付かせることを目指す。高雄市が22日、報道資料で発表した。高雄市と八王子市は2006年に友好交流協定を締結し、今年で20周年