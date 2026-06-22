「パッケージが良かったひとつの成功例」お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、18日に更新した自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』で、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品を高く評価した。霜降り明星・粗品○松本人志の功績「テレビの中で生み出した」話題にあがったのは、粗品がMCを務めるだけでなく自ら出場者の選定からお題の考案、全審査までを担ったフジテレビ系特番『ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター』。塙は