ユニクロの人気のデニム「バギーバレルレッグジーンズ」が、6月25日までの期間限定で特別価格となっています。公式インスタグラムアカウントが、新色を紹介しています。【画像】新色いい感じ…！シルエットがきれいな「バギーバレルレッグジーンズ」「足が長く見える」バズりデニムが限定価格「バギーバレルレッグジーンズ」は、通常価格4990円（以下、税込み）のところ、期間限定で1000円引きの3990円。公式アカウントは、