ユニクロの人気のデニム「バギーバレルレッグジーンズ」が、6月25日までの期間限定で特別価格となっています。公式インスタグラムアカウントが、新色を紹介しています。

【画像】新色いい感じ…！ シルエットがきれいな「バギーバレルレッグジーンズ」

「足が長く見える」バズりデニムが限定価格

「バギーバレルレッグジーンズ」は、通常価格4990円（以下、税込み）のところ、期間限定で1000円引きの3990円。

公式アカウントは、「大人気のバズりデニムから、抜け感のあるグレーと濃いめのブルーが新登場！下半身のラインを拾いにくい優秀なシルエット。販売中のカラーとの比較も、投稿でチェックしてくださいね」とコメントし、動画で紹介しています。

新色「04 GRAY」と「68 BLUE」の2色が追加され、「00 WHITE」「08 DARK GRAY」「62 BLUE」「64 BLUE」「67 BLUE」「69 NAVY」の展開となりました。

「どっちの色が気になる？コメントで教えてください」という公式アカウントの投稿に対し、「絶対グレー」「これはグレー一択」と、「04 GRAY」を支持するコメントが目立っています。

「バギーバレルレッグジーンズ」は男女兼用のウィメンズサイズ商品で、男性にもおすすめ。「バギーカーブジーンズ」から名称のみ変更され、仕様や品質に変更はありません。

SNS上では、「とにかくシルエットがきれい」「生地が硬くなくてはきやすい＆スタイルよく見える」「とんでもなく足が長く見えるから買った方がいい」「楽ちんなのに、これはくだけでおしゃれ感あるし、スタイル盛れるからおすすめ」と、絶賛する声が上がっています。

