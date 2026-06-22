自分のペースで楽しめる「ひとり旅」は気楽な反面、慣れないと大変なことも。成人した3人の子をもち、現在はひとり暮らしをしている著述家の中道あんさんは、60歳で海外ひとり旅デビュー。今年、3年ぶりにひとり旅をした中道さんが感じた「世の中の変化」への気づきと、60代以降の海外ひとり旅が快適になるコツを教えてもらいました。3年ぶりの海外ひとり旅で「驚いたこと」2023年にパリへひとり旅をしてから、毎年ヨーロッパ旅行