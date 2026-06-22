周りはガラガラなのにわざわざ隣にくる…。そんなトナラーに困惑したことはありませんか? 本記事では、トナラーの特徴や心理をシーン別にひもときながら、「なぜこんなに気になるのか?」という不快を感じる側の感覚にも迫ります。トナラーってどんな人?まずは語句の確認からトナラーとは、周囲に十分な空きがあるにもかかわらず、他人の隣や近くを選ぶ人を指す俗称です。たとえば、駐車場でほかにも空きスペースがあるのに隣に車を