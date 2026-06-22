阿久根市の国道をオートバイで集団暴走した疑いで、高校生3人が書類送検されました。「警察をからかうためにやった」と話しているということです。 道路交通法違反の疑いできょう22日までに書類送検されたのは、出水市や長島町に住む16歳から17歳の高校生3人です。 県警によりますと、3人は、今年1月中旬、それぞれオートバイに乗って阿久根市の国道をおよそ3.5キロにわたり、信号無視や対向車線にはみ出す蛇行運