東京駅から東海道新幹線や東北新幹線などに乗り込む前、全国各地の絶品駅弁を品定めするのが旅の大きな楽しみという方に、極めて重要なニュースがあります。東京駅で全国各地の駅弁が買えると人気の「駅弁屋 祭 グランスタ東京」が、店舗内装・設備等の改修工事に伴い、2026年6月下旬から7月中旬にかけて、営業時間の短縮や臨時休業を行うと発表しました。夏の本格的な旅行シーズンやお盆休みを直前に控えたこの時期、知らずにいつ