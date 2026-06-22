サッカーJ2のモンテディオ山形は22日、FWの川名連介選手が栃木SCから完全移籍で加入することと、GKの佐藤瑠星選手が浦和レッズから育成型期限付き移籍で加入することを発表しました。モンテディオ山形は、攻撃力強化と守備陣の底上げを図る新戦力として、2選手の加入を決めました。川名連介選手（24）は神奈川県出身のFWです。身長170cm、体重68kgで右利き。産業能率大から栃木SCに入りプレーしました。これまでにJ2リ