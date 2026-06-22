サッカーJ2のモンテディオ山形は22日、FWの川名連介選手が栃木SCから完全移籍で加入することと、GKの佐藤瑠星選手が浦和レッズから育成型期限付き移籍で加入することを発表しました。



モンテディオ山形は、攻撃力強化と守備陣の底上げを図る新戦力として、2選手の加入を決めました。

川名連介選手（24）は神奈川県出身のFWです。身長170cm、体重68kgで右利き。産業能率大から栃木SCに入りプレーしました。これまでにJ2リーグ通算13試合1得点、J3リーグ通算33試合1得点を記録しています。

川名選手は「自分なりの覚悟を持って加入した。クラブがより上のステージに行けると信じている。勝利のために全力で戦い、結果で恩返ししたい」とコメントしています。

一方、佐藤瑠星選手(22)は熊本県出身のGKです。身長190cm、体重86kgで右利き。筑波大から浦和レッズに入りました。今回の育成型期限付き移籍期間は来年6月30日までです。

佐藤選手は「J2優勝とJ1昇格に貢献するため強い覚悟で来た。自身の力を最大限に発揮し、チームに貢献したい」と意気込みを語っています。