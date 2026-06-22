BE:FIRSTが7月1日(水)に発売する5th Anniversary Project 第2弾シングルの表題曲「Missing」が、6月29日(月)に先行配信されることが決定した。「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのボーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊