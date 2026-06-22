BE:FIRST、Jonas Blueプロデュースの切ないラブソング「Missing」先行配信決定
BE:FIRSTが7月1日(水)に発売する5th Anniversary Project 第2弾シングルの表題曲「Missing」が、6月29日(月)に先行配信されることが決定した。
「Missing」は、 DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバーで、切ないアコースティックギターのイントロから始まり、Jonas Blueの真骨頂とも言えるダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開。ハイトーンのボーカルが、忘れられない恋人への未練と後悔を繊細に描き出し、「消えないで」というフレーズのリフレインが強く心に残る。感情の揺らぎと高揚感が交差する、切ないラブソングに仕上がっている。
「Missing」の先行配信同日にはMVも公開予定となり、ティザー映像も公開された。また、Apple Music / Spotifyのユーザーは配信リリース当日にライブラリに「Missing」が追加されるPre-Add / Pre-Saveも開始。ここでしか見ることができないBE:FIRSTからのメッセージも用意されている。
◾️10thシングル「Missing」
2026年7月1日 リリース
レーベル：B-ME
予約：：https://befirst.lnk.to/Missing
▼CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.Why, Why
3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
メインジャケット
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
○東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
○みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
○埼玉・ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
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