新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月21日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#123を無料放送した。番組前半では、「マスクをしたらスターに激似！マスクイケメン＆マスク美女素顔大公開36連発SP!」と題し、人気企画の傑作選をお届け。さらに、過去番組に出演したマスクイケメン・美女たちに放送後の衝撃の変化を直撃するインタビュー企画をお届けした。 #79出演