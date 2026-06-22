女優の瀬戸さおり(36)が21日までに、自身のインスタグラムを更新。「さらにショートになりました笑」とミディアムヘアをさらに短くしたミニボブヘアを披露した。 【写真】「腹が立つほど似合ってる」の声も飛び出すほどキュートな髪型俳優兄に似ている!? あごラインの短めのボブヘアのサイドを耳にかけ、おでこも全開。丸みのあるカットで、可愛らしく内巻きに仕上げている。フォロワーは「腹が立つほ