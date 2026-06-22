片岡物産が販売している「バンホーテンの腸活ココア」は、昨年9月に実施した価格・容量改定後も支持され好調を維持している。インテージSRI＋によると、2025年4月〜26年3月の推計販売規模は金額ベースで前年同期比18・7％増となった。価格改定による金額増もあるものの、「お客様が商品の価値を感じて、しっかりとリピートしてくださっている」と同社はみる。同商品は、「イヌリンには腸内フローラを改善し、お腹の調子を