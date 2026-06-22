「バンホーテンの腸活ココア」価格改定後も根強い人気 秋冬へさらなる認知拡大に意欲

片岡物産が販売している「バンホーテンの腸活ココア」は、昨年9月に実施した価格・容量改定後も支持され好調を維持している。

インテージSRI＋によると、2025年4月〜26年3月の推計販売規模は金額ベースで前年同期比18・7％増となった。

価格改定による金額増もあるものの、「お客様が商品の価値を感じて、しっかりとリピートしてくださっている」と同社はみる。

同商品は、「イヌリンには腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されている」をヘルスクレームにした水溶性食物繊維イヌリン配合の機能性表示食品。

「バンホーテン」ならではの本格的なおいしさと腸活という機能に加え、原材料がココアパウダー・砂糖・食物繊維（イヌリン）とシンプルである点が支持を集めている。

今後はさらなる成長に向け、トライアルの促進に取り組む。

「商品のことを知らないという方がまだいらっしゃる一方で、腸活に関心のあるお客様は増え続けており、伸びしろが見込まれる」と分析する。

今年の春から夏にかけては、エンドなど目立つ売場での訴求をメーンに実施していく。

最盛期である秋冬には、メーンユーザー層に加え、昨年手応えのあったシニア層へのアピールも継続し、幅広い世代へ向けて認知拡大を目指す。

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