今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『冷やし中華の具材でＱＲコードを書いたら認識してくれるのか！？【ゆっくり】【サイエンスクッキング #20】』というしうさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ＱＲコードはもう日常生活には欠かせないものですよね！ ところで、食べ物でQRコードを書いたら認識してくれるんでしょうか？ いろいろな食物で実験してみました！QRコードは株式会社デンソーウェーブの登