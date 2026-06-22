株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのモノブロック「AD」シリーズの新製品として、「AD100ProII」「AD300ProII」「AD400ProII」「AD800Pro」を6月26日（金）に発売する。 いずれのモデルもGODOX 2.4GHz「X」ワイヤレスシステムに対応。また、OM SYSTEM/オリンパス、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニック、富士フイルム、ペンタックス、ライカの各社TTLに対応する。 ワイヤ