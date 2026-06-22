株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのモノブロック「AD」シリーズの新製品として、「AD100ProII」「AD300ProII」「AD400ProII」「AD800Pro」を6月26日（金）に発売する。

いずれのモデルもGODOX 2.4GHz「X」ワイヤレスシステムに対応。また、OM SYSTEM/オリンパス、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニック、富士フイルム、ペンタックス、ライカの各社TTLに対応する。

ワイヤレストリガー「X3」および「X3Pro」（近日発売）とのクイックシンクロペアリングに対応し、素早いワイヤレス接続が可能。

AD100ProII

100Ws出力の小型モノブロック「AD100Pro」の後継機。AD100Proからバッテリー容量を2,850mAhに拡大した。バッテリーはUSB Type-Cで充電可能。

加えて冷却機構の改良により、フル発光時に60～100回の連続発光が可能となった。発光回数も最大360回から最大490回と増加している。

28～85mmの範囲で調整できるズームシステムを採用し、照射範囲を変化できる。

背面モニターはグループを識別しやすいよう、16色での表示に対応する。

マグネットマウントを採用しており、別売のラウンドヘッドアクセサリー「AK-R1」やプロジェクションアタッチメント「AK-R21」などを装着可能。

AD300ProII

最大出力：100Ws 発光回数：最大490回（フル発光） マルチフラッシュ：最大90回/99Hz リサイクルタイム：約0.01～1.5秒 色温度：5,600K±200K モデリングランプ：LED 2W（10段階調光） 光スレーブフラッシュ：S1/S2 ワイヤレスフラッシュ：レシーバーモード/OFF パワーセーブ：使用後30分経過で自動電源OFF 電源：リチウムバッテリー（7.2V/2,850mAh） 外形寸法：122×76×76mm 重量：564g（バッテリーを含む） 価格：5万7,200円

300Ws出力に対応した「AD300Pro」の後継機。

耐久性を高めたほか、バッテリーの互換性を維持しながらフル発光時の発光回数が最大320回から最大350回に向上している。また、リサイクルタイムは最短0.01秒になった。

New GODOXマウントを採用。別売のボーエンズマウントアダプターやS3ブラケットを使用することで、各種アクセサリーに対応する。

AD400ProII

最大出力：300Ws 出力調整：1/512～1/1 発光回数：約350回（フル発光） マルチフラッシュ：最大100回/100Hz リサイクルタイム：0.01～1.5秒 閃光時間：1/220～1/14,920秒（ノーマルモード）、1/220～1/9,090秒（カラーモード）、1/2,310～1/24,390秒（フリーズモード） 色温度：5,800K±200K フラッシュディレイ：0.01～30秒 光スレーブモード：S1/S2/OFF モデリングランプ：12W モデリングランプ性能：明るさ10～100%、CRI97、TLCI98、色温度2,800～6,000K 表示パネル：カラー液晶 シンクロコネクター：3.5mmシンクロコード オートOFF機能：アイドル時30～120分で設定可能 電源：リチウムバッテリー（14.4V/2,600mAh） 外形寸法：187×90×100mm 重量：約1,200g 価格：9万8,780円

「AD400Pro」の後継機となる400Ws出力のTTL対応モノブロック。

同じ容量のバッテリーを採用しつつ、フル発光時の最大発光回数が390回から460回へと増えている。リサイクルタイムは最短0.01秒。耐久性も向上した。

30WのLEDモデリングランプを搭載し、10～100%の調光と2,800～6,000Kの色温度調整に対応する。また、定常点灯モードに加え、フラッシュ発光に連動するプロップモードも利用できる。

対応マウントはNew GODOX。ボーエンズマウントへの変換アダプターが付属し、各種アクセサリーが利用できる。

AD800Pro

最大出力：400Ws ガイドナンバー：GN72（ISO100/m、リフレクター装着時） 出力調整：1/512～1/1 発光回数：約460回（フル発光） マルチフラッシュ：最大100回/100Hz リサイクルタイム：0.01～1秒 閃光時間：1/230～1/16,120秒（ノーマルモード）、1/230～1/11,900秒（カラーモード）、1/3,470～1/27,770秒（フリーズモード） 色温度：5,800K±200K フラッシュディレイ：0.01～30秒 光スレーブモード：S1/S2/OFF モデリングランプ：30W モデリングランプ性能：明るさ10～100%、CRI97、TLCI98、色温度2,800～6,000K 表示パネル：TFT液晶 シンクロコネクター：3.5mmシンクロコード オートOFF機能：アイドル時30～120分で設定可能 電源：リチウムバッテリー（21.6V/2,600mAh） 外形寸法：211×129×90mm 重量：約2,000g 価格：14万800円

800Ws出力のTTL対応モノブロック。1回の充電で最大300回のフル発光が可能。別売のACアダプターにも対応する。

出力は10段階。1/512～1/1（0.1刻み）の範囲で調整可能。

40Wのモデリングランプを搭載。10～100%の調光に対応し、色温度は2,800～6,000Kで調整できる。演色性はCRI97、TLCI98。

ボーエンズマウントを採用する。

共通仕様

最大出力：800Ws 出力調整：10段階（1/512～1/1、0.1刻み）※CCTモード時は9段階 発光回数：最大300回（フル発光） マルチフラッシュ：最大100回/100Hz リサイクルタイム：約0.01～1.5秒 閃光時間：1/350～1/11,400秒（ノーマルモード）、1/350～1/9,220秒（カラーモード）、1/5,020～1/35,710秒（フリーズモード） 色温度：5,800K±200K モデリングランプ：40W モデリングランプ性能：明るさ10～100%、CRI97、TLCI98、色温度2,800～6,000K フラッシュディレイ：0.01～30秒 ワイヤレスフラッシュ：レシーバーモード/OFF オートOFF機能：アイドル時30～120分で設定可能 電源：リチウムバッテリー（28.8V/2,900mAh） 外形寸法：126×155×343mm 重量：3.7kg（バッテリー、フラッシュチューブ、リフレクター含む） 価格：21万7,800円GODOX 2.4GHz「X」ワイヤレスシステム対応 対応TTL：OM SYSTEM/オリンパス、キヤノン、ソニー、ニコン、パナソニック、富士フイルム、ペンタックス、ライカ フラッシュモード：マニュアル／マルチ（ワイヤレスOFF）、TTL／マニュアル／マルチ（ワイヤレスON） シンクロモード：ハイスピードシンクロ（最大1/8,000秒）、先幕シンクロ、後幕シンクロ ワイヤレス受信範囲：最大100m 受信グループ：16（A-F、0-9） チャンネル：32 ID設定：01～99