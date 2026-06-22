9回に無念の逆転負け21日に豊中ローズバファローズ球場で行われたファーム公式戦、オリックス-阪神は、2-3でオリックスが敗れた。オリックスの先発・齋藤響介投手は初回にピンチを招くも無失点でしのぐと、2回以降も要所を締め、6回2安打無失点でマウンドを降りた。試合が動いたのは8回。3番手・富山凌雅投手がソロ本塁打で先制を許したが、その裏に内藤鵬内野手の5号ソロで同点に追い付く。さらに2死一、三塁から遠藤成内野手