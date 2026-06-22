白泉社「花とゆめ＋」では、連載15年目突入の『スキップ・ビート！』(仲村佳樹)の「5巻無料」キャンペーンが、2026年6月19日(金)12：00〜7月2日(木)23：59までの期間、実施されている(会員限定で無料になる話も含まれる)。＜あらすじ＞お洒落ひとつせず、日々バイトに精出す少女・キョーコの秘密。それは、幼なじみで最近人気の歌手・不破尚と暮らしていること☆ だが、彼に逢いたい一心で潜り込んだTV局で耳にした衝撃の事実は…!