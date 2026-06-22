Nボックス・シリーズをマイナーチェンジホンダは7月に発売を予定している軽乗用車『Nボックス（N-BOX）』のマイナーチェンジモデルに関する情報を、6月18日にホームページで先行公開した。また、発売に先立って6月22日より全国のホンダ・カーズで先行予約の受付を開始する。【画像】7月にマイナーチェンジされるホンダNボックス・シリーズ全9枚今回のマイナーチェンジでは、『Nボックス・カスタム』のデザイン変更に加え、『Nボ